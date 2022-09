Un pescador que no sap nedar sobreviu 11 dies dins d'un congelador a l'Atlàntic

O pescador Romualdo Macedo Rodrigues ficou 11 dias à deriva em um freezer no meio do Atlântico após o barco dele naufragar. O resgate ocorreu por navegantes que encontraram o eletrodoméstico boiando no mar, já no Suriname.#UOL



📹Reprodução pic.twitter.com/a1caYdMRfe — UOL (@UOL) September 1, 2022

Un congelador. És tot el que ha necessitat el pescadorper sobreviure 11 dies a la deriva al mig de l'ocea Atlàtic. Així ho ha explicat el mateix supervivent a la televisió brasilera Record TV. Tot i que Macedo està acostumat a navegar i interpretar els senyals climàtics, quan va sortir a pescar des d', un poble situat al nord de, no va adonar-se que hi havia unesal vaixell.Mentre es trobava en alta mar va veure com es filtrava l'aigua a la nau. En ser conscient que l'enfonsament era imminent, el pescador, que, va veure que el congelador per guardar el peix flotava i s'hi va ficar dins. El malson va acabarquan van rescatar-lo els mariners d'un vaixell.Van trobar-lo a, un estat del nord-est d'Amèrica del Sud que queda. Les autoritats han calculat que en el moment del rescat es trobava a 400 quilòmetres de la costa. Els mariners pensaven que el congelador era buit, però elsdel pescador els van alertar i el van portar a terra ferma.Els serveis sanitaris van atendre a Macedo, que estava molt dèbil perquèJa més recuperat, va explicar que durant el naufragi va haver de treure l'aigua que es colava a dins amb les mans. Tanmateix, el que més por li feia era"Escoltaven el congelador, però marxaven. Gairebé no vaig dormir: veia l'alba, el capvespre i li", va declarar a l'entrevista per Record TV.Un cop recuperat, els cossos policials de Surinamperquè havia entrat al país "sense documents". Macedo puntualitza que mai van detallar-li els motius de l'empresonament. "Per què soc aquí? No he robat ni matat a ningú", es repetia. Finalment,amb el govern de Surinam. "El congelador, per mi, era Déu. Va ser un miracle", afirma en recordar la mala experiència que ha viscut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor