L'Udinese felicita la Diada amb una estelada i una bandera espanyola

El tuit que ha estat esborrat. Foto: ND

L'ha volgut tenir un detall ambi ha desitjat una bonaals catalans. La intenció és el que compta, però sense cap mena de dubte es pot dir que l'execució de la idea ha estat un autèntic desastre. A la imatge, difosa a través de Twitter i ja esborrada, es veu un muntatge amb, jugador dels italians, i una estelada de fons, però en el text hi afegeixen tres banderes espanyoles.Deulofeu va arribar ara fa dos anys a l'Udinese després de passar uns anys a la lliga anglesa i també a altres combinats de la lliga italiana. El deés format a ladelperò no va acabar de trobar mai un lloc al primer equip i va abandonar definitivament el club l'estiu del 2018 després de passar per diferents cessions.

