​El BCE ultima una pujada històrica dels tipus d'interès

apujarà el preu del diner aquest dijous, en una reunió del consell que es farà aquest dijous a. El mercat espera un augment que podria arribar als 0,75 punts percentuals i que servirien per frenar la pujada desmesurada de la inflació en l’últim any.La mesura contrasta amb les paraules, tan sols fa mig any, de, presidenta del BCE, que repetia que la inflació no era un problema i descartava qualsevol pujada. Al final, però, ha afluixat i, després d’una primera pujada suau el passat mes de juliol, ara s’espera un nou augment històric.La situació ha obligat a fer un canvi de replantejament. A la zona euro, laestà en el 9,1% i encara podria pujar més durant la tardor. Alguns analistes auguren que es podrien superar els dos dígits.La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics,, ha assegurat aquest dimecres al Congrés que Espanya esta "en una bona situació" per encarar "la normalització de la política monetària" que suposarà la pujada del tipus d'interès del BCE. "No era normal tenir tipus d'interès negatius", ha argumentat.Per la seva banda, el president del Bundesbank,ha anat més enllà i ha suggerit una pujada amb continuació en els propers mesos.

