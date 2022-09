Xavi fa arribar un paper a Ferran Torres enmig del partit: què li va dir?

Elva viure aquest dimecres a la nit una gran festa amb l'estrena de la, que va acabar amb maneta contra el Viktoria Pilsen . Ara bé, més enllà de l'eufòria blaugrana el partit va deixar un detall curiós i poc vist enmig d'un partit:Hernández va fer arribar un paper amb un missatge aEn concret, va ser al tram final del partit quan elterrassenc va donar entrada a, que feia el seu debut amb l'equip. Torre es va dirigir directament cap al davanter valencià i va donar-li aquest petit paper, que Ferran Torres es va llegir durant uns instants. L'escena no va passar desapercebuda i l'es va explicar a la roda de premsa posterior al partit."Ha estat un tema d'estratègia, de", va detallar Xavi, que també va assegurar que tot va venir per un canvi "inesperat" que fa que no s'hagi tingut temps a explicar l'. "Canvis deque el jugador ha de comprendre en dècimes de segons, i és important que tothom sàpiga la idea que tenim", va concloure l'entrenador del Barça.Més enllà de l'anècdota, els culers van tancar una estrena a la Champions que, com ja ha passat a la Lliga, fa il·lusionar de nou a l'afició. Elva gaudir d'una maneta contra, això sí, el rival clarament més fluix del grup. Per ara els blaugrana comparteixen lideratge amb el, que va vèncer a l', i la setmana que ve viatjarà a. Serà el primer gran repte europeu de la temporada pels de Xavi.

