Detingut un home que hauria abusat d'una dona mentre dormia en una pensió a Barcelona

Lava detenir la matinada d'aquest dilluns un home de 25 anys acusat d'entrar d'amagat a l'habitació d'una parella en una pensió deli abusar sexualment de la dona mentre ambdós dormien, segons ha avançat. Fonts policials han indicat que la víctima va notar tocaments, es va despertar i va veure que el detingut l'havia despullat. En veure's descobert, l'home va saltar per la finestra de l'habitació al pati interior.En la caiguda es va fracturar el maluc i es va seccionar una artèria. Va haver de ser atès d'urgència i traslladat a l', on està ingressat. Diverses patrulles es van dirigir a la pensió, però no van poder arrestar el sospitós perquè aquest, a causa de les lesions, requeria una intervenció hospitalària. Els agents van trobara les seves butxaques que hauria robat a l'habitació de la parella.Quan la Guàrdia Urbana va identificar l'individu va constatar que es tractava d’un altre client de la pensió. La cambra que va assaltar estava tancada així que la tesi policial és que hi va accedir per la finestra, que era oberta a causa de la intensa calor de la nit. Quan rebi l'alta, el presumpte lladre haurà d'afrontar unaper dos delictes:. La dona que va patir l'agressió va rebutjar l’atenció mèdica que se li va oferir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor