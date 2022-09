Maneta del Barça per tornar a la Champions per la porta gran

. Aquest ha estat el primer resultat europeu de l'any al, que ha tornat a gaudir aquest dimecres de la. Amb un onze amb diverses sorpreses, com la presència del golejadoro les deals laterals, els homes des'han mostrat solvents per doblegar la ventafocs del grup.La primera part ha estat blaugrana, amb Kessié obrint la llauna i uninspirat de cara a gol, com sempre. Els txecs han oposat tota la resistència que han pogut i han retallat distàncies, arribant a col·locar el 2-1 al marcador. No obstant això, la potència ofensiva culer els ha passat per sobre i, gairebé a l'instant, l'estrella polonesa ha fet tornar la calma a l'estadi.La segona part ha començat amb una sorpresa:saltava al camp amb el braçalet de capità. Un missatge de Xavi, que ha expressat en reiterades ocasions que "". Lewandowski, de nou, ha tornat a fer entrar la pilota a la porteria amb un gran xut des de fora l'àrea i ha certificat, així, el seu. El recentment ingressat al terreny de jocl'ha seguit amb el cinquè gol.ha debutat en els minuts finals.La màxima competició europea ha tornat a un Camp Nou millor vestit que la darrera vegada. Les cares llargues que van acomiadar la Champions aquell dia contra el-l'eliminació no era matemàtica, però ningú confiava a remuntar al camp del- han lluït els seus millors somriures en el primer partit de la nova temporada continental. La victòria és un bon inici per als de Xavi, als quals espera un camí farragós contra els bavaresos i l'abans de tornar-se a trobar amb el Viktoria Plzn.

