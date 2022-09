Dard de Puigdemont a ERC: «Si l'objectiu és la independència, la mobilització és necessària»

L'expresident de la Generalitatha fet aquest dimecres el seu discurs institucional amb motiu de, en un context de divisió en el moviment independentista i de retrets d'a l'pel to de la manifestació de l'11 de setembre. Ni el president,, ni els consellers del seu partit participaran de l'acció, perquè consideren que és "excloent". Sí que hi seran els de. Puigdemont ha estat clar en la defensa de la mobilització com a eina necessària per assolir la independència i forçar la negociació, i no ha estalviat dards a ERC. "Si l'objectiu és la independència, la mobilització és necessària; si l'objectiu és viure amb l'Estatut retallat pel, la mobilització fa nosa", ha dit.Puigdemont ha recordat que fa cinc anys de l'última Diada sense repressió, l'any 2017, poc abans del. El president a l'exili ha dit que la mobilització és una de les eines que els catalans tenen a l'abast i que no se'n pot prescindir, perquè ha servit perquè les institucions hagin fet "coses que no havien pogut fer". "; mai no s'ha fet millor política que quan les institucions i els partits van braç a braç amb la societat mobilitzada, i paren l'orella cada dia", ha assenyalat el president delTambé ha denunciat el dèficit fiscal que pateix Catalunya i els atacs contra el català, i ha indicat que la "dependència forçada" d'Espanya impedeix el progrés de Catalunya. "Per més que alguns abaixin el cap, no hi ha futur com a catalans dins d'Espanya", ha dit, i ha recordat, per aquells que "dormen al son del diàleg" que en els darrers cinc anys "no hi ha hagut cap proposta".ni als reservats del Congrés, allà s'hi desfan coses que havíem començat a construir; manifestar-se és una necessitat que té tot poble que vulgui sobreviure", ha afirmat.Puigdemont ha dit que cal aprendre dels errors, però que la millor força per negociar és la mobilització ciutadana. El president a l'exili ha acceptat que els ciutadans puguin estar "enfadats o decebuts", però ha avisat que no hi ha millor complement a "l'" que els "eterns descontents". "Tenim motius per estar descontents, però en tenim molts més per lluitar i no deixar-nos arrossegar per aquells que prescindint del poble voldrien fer", ha afirmat.

