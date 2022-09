Banderes republicanes i càntics antifeixistes: així va rebre Celtic Park al Reial Madrid

"No pasaran", the pledge that made them fight pic.twitter.com/O7iKmJJ4SZ — North Curve Celtic (@NCCeltic) September 7, 2022

", va cantarla nit d'aquest dimarts en record dels irlandesos que van lluitar a les Brigades Internacionals durant la. El motiu: la visita delper enfrontar-se al Celtic de Glasgow a la primera jornada de la. Els tres punts marxarien a Espanya, però la seqüència de la marea verda i blanca entonant la cançó dequedarà en la memòria de tots els presents.", ha tuitat ladel club escocès. I és que la política i l'esport van de bracet a Celtic Park. És un estadi molt polititzat, on també s'hi han desplegat estelades, i el club que s'hi allotja sempre s'ha mostrat favorable a potenciar-ho. El futbol hi té la seva casa, ja que elés un dels equips més llegendaris d'aquest esport, però les reivindicacions econòmiques, polítiques i socials també.El Madrid va guanyar per 0 gols a 3 i va segellar un bon inici de campionat. La lesió de-i de, en menor mesura- van entelar una mica el bon resultat, el dia quees va retrobar amb el gol a Europa i va mostrar la seva millor versió des que va recalar a l'entitat blanca.

