Danone obre a Barcelona el primer «hub» tecnològic de l'Estat amb 30 llocs de treball especialitzats

El director de l'àrea d'IT & Data de Danone a la península Ibèrica, Nicolas Cosqueric, explica que volen que "el 2025 la tecnologia i les dades es converteixin en els grans diferenciadors estratègics de Danone".

"Per això hem accelerat la consolidació d'aquest hub a Barcelona on es coordinaran projectes digitals que escalaran a escala global", ha dit Cosqueric, que subratlla que l'empresa "ara necessita accelerar la digitalització del nostre negoci".

El projecte compta amb el suport d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball. Segons el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i, "inversions com les de Danone, que se sumen a les de Pepsico, Google o Microsoft, posen de manifest el potencial de Catalunya com a epicentre europeu en l'àmbit de la innovació i la tecnologia".