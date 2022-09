Junts demana a ERC «accelerar» el compliment de l'acord de legislatura

El president del grup parlamentari de Junts,, ha demanat aquest dimecres a" el compliment de l'acord de legislatura que va permetre formar el Govern. Batet ha advertit els republicans que elha de representar un "" per avançar a l'objectiu de la. "Aquest debat de política general serà la prova del cotó sobre l'evolució de la legislatura i, per tant, de la política catalana. Defensem que ha de representar un punt d'inflexió", ha apuntat el dirigent de Junts en roda de premsa des de Girona, on el grup parlamentari celebra unes jornades per abordar la represa del curs polític. Junts preveu traslladar a la militància una consulta sobre la continuïtat a l'executiu deDesprés d'avisar que el d'aquest setembre és el debat més important dels darrers anys, Batet ha reclamat materialitzar e ls punts de l'acord de govern "" per avançar cap a la independència: crear unade l'independentisme, la coordinació de l'acció dels partits independentistes aper condicionar el govern espanyol i negociar l'i l’. "Hi ha d'haver un canvi de marxa. Hem d'accelerar el compliment de l'acord de govern", ha remarcat el diputat, que ha assegurat que Junts s'esforçarà a reconduir la situació ia la recerca de solucions.I és que, segons Batet, els dos socis del Govern poden continuar igual. Per això, diu que treballaran per encarrilar la situació i trobar "els camins que permetin que laes pugui canalitzar des d'un punt de vista parlamentari". Per Batet, l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia haurien de ser les qüestions que centressin la taula de negociació.Després que el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ),, hagi advertit que la desjudicialització del procés independentista provoqui "una fugida de la llei" , Batet ha assegurat que aquesta desjudicialització no existeix. "La diputadahaurà de ser jutjada pel Suprem en pocs dies. L'anterior mesa del Parlament també serà jutjada pel TSJC a finals d'octubre. Tenim causes pendents a l'independentisme. La desjudicialització de l'Estat és una paraula buida de contingut", ha apuntat.

