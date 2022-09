Mercadona nega que els pesos d'alguns productes siguin enganyosos: «Estem molt regulats»

Hola @Mercadona La carne que he comprado pesa 1/5 menos de lo que pone. Lo mismo hay una explicación que se me escapa. O lo mismo voy tener que ir con báscula a hacer la compra. pic.twitter.com/lJBwBqbvXt — Tony García (@ReyTejado) August 24, 2022

està en el punt de mira dels consumidors. Els darrers dies, s'han viralitzat diversesque la cadena de supermercats infla els pesos d'alguns productes. Les imatges d'envasos sobre una balança que els desmenteix acumulen milers d'interaccions i han aixecat sospites sobre la legalitat de les seves pràctiques. Davant d'aquesta situació, Mercadona ha sortit al pas de les acusacions i ha negat qualsevol activitat reprovable, en declaracions aen aquest sentit", es defensen. Alhora, asseguren que "tant el pes com la tara dels productes sónper les autoritats competents". En aquest sentit, reiteren que no són ells qui corren amb l'empaquetatge de la majoria dels articles.La controvèrsia té l'origen en el tuit d'un comprador que assegurava que la carn que havia adquirit al Mercadona pesavadel que indicava el seu etiquetatge. El perfil oficial de l'empresa va contestar a la queixa per sol·licitar més informació i revisar un possible error en el centre afectat, tot i que la compra havia estat per internet. La conversa es va omplir ràpidament de respostes d'altres consumidors pesant els seus productes envasats de Mercadona. Els passava el mateix amb lao amb l'Lesque generen més consens són que es tracti d'errors puntuals en l'etiquetatge, que les balances emprades pels usuaris denunciants estiguessin mal calibrades o que alguns productes hagin patit un procés de-la reducció de la mida dels envasos per a mantenir preus en etapes inflacionàries-. Aquesta darrera ha estat fermament rebutjada per Mercadona.Tanmateix, la cadena de supermercats ha hagut de sortir al pas d'unaque assegura que han prohibit l'entrada de bàscules als seus establiments. "Per causes alienes a l'empresa, queda prohibit introduir bàscules a l'interior del supermercat", es pot llegir en un cartell manipulat que s'està difonent per Twitter. Existeix la possibilitat, aleshores, desi el pes dels productes de Mercadona es corresponen amb la realitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor