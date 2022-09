10 anys de manifestacions independentistes, 10 anys de balls de xifres

L'tornarà a prendre aquest diumenge els carrers en una Diada sense el president de la Generalitat, Pere Aragonès , ni elsde la primera força independentista al. Enguany, doncs, el context és diferent d'altres èpoques i la Diada arriba en un pols alentre les dues principals formacions, amb Junts i la possible sortida de l'executiu. Al carrer el xoc entre els republicans i l'entitat presidida pertambé s'ha fet evident amb la decisió del president -que sí que serà a l'acte d' tal com va avançar NacióDigital - i els membres republicans de l'executiu que presideix.En clau social, és formalment la primerades de l'esclat de la pandèmia que no compta amb cap restricció, ja que l'any passat l'ús de la mascareta encara era obligatori al carrer, i molt més entan grans com aquesta concentració. A més, la data és especial perquè es compleixen deu anys de manifestacions independentistes des d'aquella manifestació massiva del 2012 que caminava amb el lema. Però, com ha evolucionat des de llavors l'assistència a les convocatòries independentistes per la Diada?segonselsegons lai dos milions segons organitzadors. L', per molts encara una desconeguda, convocava una manifestació per la Diada que acaba sent tot un èxit. Formacions com l'extinta, representada per, i per l'exvicepresidenta,, deien que la marxa era un clam a favor del pacte fiscal. Nou dies després de la manifestació,s’havia de reunir amba la Moncloa per parlar-ne.L'expresident va tornar de buit (el president espanyol va ser poc hàbil i el va carregar d’arguments no acceptant ni tan sols obrir una comissió negociadora) i va convocardesprés d’una legislatura marcada per les retallades i l’ús de la geometria variable amb el, el. La gran manifestació i el clam independentista va acabar de decantarcap al sobiranisme i Mas es va fer seu eldel carrer. Va convocar eleccions amb el reclam d’una consulta independentista. CiU va perdre dotze escons, que van passar gairebé en bloc ai l’espai dea l’hemicicle el va ocupar la. El procés arrencava sense hiperlideratges i deixant enrere les ambigüitats.segons Interior,segons el govern espanyol. Si Rajoy ja havia dit no al, més sever encara va ser el seu. Va ser l’any de la imponent cadena humana de la, a la qual es va sumar l’expresident, i de l’atac feixista a la llibreriade Madrid aquell mateix dia.Es discutia si calia fixar ja lai de quin efecte tindria sobre el govern i els partits espanyols la gran mobilització. Mas ja apuntava en aquells dies acom a possible pla B si no es podia fer el referèndum. Passés el que passés, quedava clar que no hi havia marxa enrere. Setmanes després s’acordaria la data deli una pregunta sobre la independència.segons la Guàrdia Urbana,segons el govern espanyol. Amb la negativa de Madrid alratificada per àmplia majoria al Congrés a l’abril, l’espectacular V que va recórrer la Gran Via i l’avinguda Diagonal amb les nou barres de la senyera llençava dos missatges inequívocs:i ho volem per dirEn aquell moment es discutia com resoldre el veto de Madrid, que acabaria convertint el 9-N en un procés participatiu per escapar de laperò que els ha costat laa Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. Les negociacions entre CiU, ERC, ICV i la CUP van ser difícils i van aflorar tensions entre Mas isobre com gestionar el desafiament amb l’Estat malgrat que el 9-N acabaria sent unamb 2,3 milions de votants.segons organitzadors,segons la Guàrdia Urbana isegons el govern espanyol. Marcaria l’arrencada de la, unes eleccions que van acabar tenint elque, d’entrada, els no independentistes negaven. L’èxit de mobilització va ser innegable malgrat les discussions polítiques del curs anterior, condicionat per unes eleccions municipals que van certificar uni la importància de nous actors.Mas i Junqueras van acordar presentar-se conjuntament creant la llista dei la Diada va servir per agafar embranzida per unes eleccions que, si bé van deixar el bloc del sí, van donar-los a ells i a launa majoria suficient –72 escons– per tirar endavant una legislatura que acabaria amb el referèndum de l'1-O, la DUI i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.segons els organitzadors,segons el govern espanyol. El carrer va voler donar una(la majoria dels que eren al carrer esperaven que fos l’última) per complir el mandat que s’havia imposat l’independentisme., un president imprevist i ara exiliat, va oferir la mà a l’Estat per exercir el, però va rebre de nou la mateixa resposta de sempre: un. Aquell any,, l’alcaldessa que va arribar a l’Ajuntament de Barcelona disposada a desobeir "lleis injustes", va decidir assistir-hi.segons organitzadors i la Guàrdia Urbana,segons el govern espanyol. Ara sí que anava de debò. La Diada del 2017 era la del referèndum d'independència. Només pocs dies després d'aquesta Diada, l', els catalans votaven per fi quin volien que fos el futur del país. El context d'aquella diada era excepcional no només per la prèvia cap a l'1-O, sinó també pels recentsa Barcelona i a Cambrils. Aquell Onze de Setembre, centenars de milers de persones van desbordar eli elde Barcelona per dibuixar el signe "+".Aquell ambient previ al referèndum que d'alguna manera s'iniciava amb la Diada, finalitzaria amb la votació de l'1-O -i laque tothom té ben present- i amb setmanes d'incertesa fins a lai l'aplicació de l'per part del govern espanyol. Com a conseqüència, diversos líders socials i polítics independentistes van ser empresonats i forçats a marxar a l'exili.de persones segons organitzadors i Guàrdia Urbana. El rècord del referèndum de l'1-O encara estava ben viu, i l'eslògann'és una bona mostra. La manifestació, que va recorre tota la Diagonal de Barcelona, de fet, va rondar sobre la idea del mandat del primer d'octubre però també amb un emotiu record pels. Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull van viure la Diada des de la presó. Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel ho van fer des de l'exili.. 600.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització de l'any 2019, sota el lema, va ser un assaig per les manifestacions més que previsibles quan es fes pública lapels fets de l'octubre del 2017. En aquella ocasió, centenars de milers de persones van omplir lai lade Barcelona per reivindicar un cop més la independència de Catalunya i reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.La Diada va estar protagonitzada pel clima de desconfiança entre els actors per trobar un full de ruta conjunt a les portes de la sentència del. El clam que es va sentir des de l'escenari, dirigit als partits, va ser clar: calestratègica per respondre al Suprem i culminar la independència. La resposta a la condemna de, això sí, va ser millor coordinada al carrer que no pas a la política.. La del 2020 ha estat de les manifestacions independentistes més atípiques. I no pel moment polític, sinó per l'arribada d'una pandèmia que mai ningú hagués imaginat. Marcada per les distàncies i les mascaretes imposades per la urgència sanitària, la mobilització de l'ANC, de petit format, va tenir com a epicentre lade Barcelona, en ple, davant la seu de l'Agència Tributària a Catalunya. A més, també hi va haver 130 rèpliques davant d'edificis de l'Estat en una vuitantena de municipis. Una celebració territorialitzada i impregnada per la pandèmia, que va obligar a limitar a nomésarreu del país l'accés als actes previstos. A nivell polític, la Diada es va celebrar a les portes de ladeper part del Tribunal Suprem.persones segons organitzadors,segons la Guàrdia Urbana. Després d'aquella Diada descafeinada del 2020 amb motiu d'una pandèmia que encara feia molt de mal, el 2021 va ser la primera manfiestació independentista amb la pandèmia mínimament superada, ja que encara quedaria alguna nova onada per venir. Sota l'eslògan "Lluitem i guanyem la independència", el moviment va tornar als carrers encara mermat per l'impacte de la Covid. El context polític era semblant a l'actual, ja que els presos polítics acabaven de ser indultats i també feia uns mesos que s'havia conformat el nou Govern liderat per Aragonès i en coalició enter ERC i Junts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor