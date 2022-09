El Barça anuncia el fitxatge més car de la història del futbol femení

Benvinguda al FC Barcelona pic.twitter.com/fOKnVEJsbP — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 7, 2022

Elpagaràpel fitxatge de, migcampista anglesa de 25 anys provinent del. Es tracta d'un traspàs rècord, ja que supera els 300 mil euros que elva abonar per fer-se amb els serveis decom el més car de la història del futbol femení. Walsh arriba per reforçar el centre del camp, després de la més que sensible baixa d'No obstant això, el Barça no ha estat l'únic pagador. La mateixa jugadora, campiona d'Europa amb la selecció anglesa, ha aportat una part important de la quantitat total del traspàs. Des d'un primer moment, Walsh s'ha mostrat decidida a vestir de blaugrana i ha estat clau per desencallar les negociacions quan estaven estancades.El Barça ha anunciat el fitxatge la tarda d'aquest dimecres i les reaccions de l'afició no s'han fet esperar. Elshan omplert les xarxes socials de club, davant una incorporació que il·lusiona la parròquia culer. A Walsh li espera una, amb l'objectiu d'aixecar la Champions que es va escapar a la final de la 2021-2022.

