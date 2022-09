El detall que ha fet viral una casa diminuta de 2 milions d'euros

". Així es titula el vídeo deque s'ha viralitzat els darrers dies, en què es mostra un apartament diminut i comprimit. Els seus metres quadrats són reduïts, però no manca de cap estança ni de cap equipament. Si bé, per tal d'encabir-ho tot, els seus dissenyadors van haver d'idear una distribució força particular.Després d'una petita entrada, una petita cuina, un petit menjador i una petita sala d'estar amb balcó, es mostra un dormitori -també petit- amb unque no ha deixat indiferent a ningú. En una cantonada, hi ha instal·lat un, sense cap mena de separació física amb el llit. "", ha comentat un usuari en referència a si es plantejaria dormir en una habitació així.L'anècdota deixa de ser-ho quan es pren consciència del valor de l'habitatge:. Per molt que el preu del metre quadrat a la ciutat canadenca estigui pels núvols, no deixa de ser sorprenent que un apartament d'unes dimensions tan reduïdes pugui estar valorat en tants diners.

