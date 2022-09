Si hay un animal que sabe de meteorología esa es la vaca 🐄 cuando se avecina lluvia se agrupan y tumban en el pasto para mantener el suelo seco. En Asturias ha habido consenso con la predicción de lluvia para estos días 🌧 #lluvia #tiempo #OlaDeCalor #Asturias pic.twitter.com/SfMXNUO4u1 — Mario Picazo (@picazomario) August 5, 2022

Han estat setmanes de pluges ai sembla que en els pròxims dies encara se'n poden produir. Amb laés complicat saber quina roba posar-se o quan sortir al carrer per fer vida social. Doncs els dubtes s'han acabat si elque ha donat unes compleix.Es tracta de, que durant molts anys va ser director de meteorologia de, i que assegura que quan less'asseuen vol dir que es produiran ruixats. Això, segons detalla, es produeix perquè aquests animals s'agrupen i es tomben per mantenir el. "Es mullen per dalt, però mantenen l'estómac i els ronyons secs", explica.

