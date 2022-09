TMB instal·larà 4.500 càmeres de seguretat a bord dels autobusos

Elsserangràcies a lesque Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) instal·larà a tota la flota des d’ara -el projecte pilot ja funciona amb- i fins a finals del 2023. Segons ha explicat la tinenta d'alcaldia de Transició Digital, Mobilitat i Relacions Internacionals a l'Ajuntament de Barcelona,es tracta d’un sistema de càmeres deque permetràen qualsevol moment. Es tracta d'un projecte que té un cost de 12 milions d'euros i que, en un 90%, ha estat finançat amb els fons europeus Next Generation.i la millor manera és disposar d'imatges a temps real quan hi ha la necessitat de poder veure què ha passat dins de l'autobús", ha dit Bonet des de la Cotxera de Triangle de TMB. Segons ha detallat la tinenta d'alcaldia, es tracta d'un projecte que s'emmarca en elde TMB i que permetrà avançar encara més en aquesta matèria a la xarxa de transport públic urbà de la capital catalana. De fet, les estacions de metro i també alguns combois ja compten amb aquest sistema i la previsió és, després, instal·lar-lo a la totalitat dels vagons.El funcionament de les càmeres s'activarà sempre que el bus estigui en marxa. Això no obstant, des delnomés esles imatges. Com es comunicarà? El mateix conductor o qualsevol usuari del bus poden visualitzar una situació d’inseguretat que requereixi actuar -aquests darrers l’hauran d’avisar si és el cas- i el conductor pot prémer elqueel Centre de Control de seguretat perquè s’activi la visualització d’imatges.Un cop activat aquest avís, els responsables del Centre de Control de seguretat tenen dues maneres d’actuar. La primera,perquè puguin interferir en la situació, una actuació que és força ràpida però no immediata, ja que cal recordar que no tots els busos tenen vigilants a bord. La segona, si és necessari, ésamb què està coordinat TMB,, perquè puguin actuar com més ràpid millor. També, si cal, hi ha la possibilitat d’avisar elen cas de requerir atenció mèdica a bord.En el cas que no es pugui actuar en el moment de la incidència perquè no s'hi és a temps, sempre que els cossos de seguretat ho requereixin,del moment puntual per poderamb la. Així, per exemple, si una persona s'adona que li han robat la cartera dins del bus un cop ja ha baixat i ho denuncia, els Mossos tindran accés a les imatges per visualitzar la cara del carterista. Les imatges, moment en quède formasi no s'avisa al sistema perquè no ho faci. Només es pot aturar aquest procés si hi ha un requeriment judicial o policial que ho sol·liciti.Les càmeres, però, no només serviran per. Tindran una segona funcionalitat:. Així, si cal, des del Centre de Control de TMB se sol·licitarà actuar segons la necessitat en cada cas. Per tant, es podrà saber si un bus està més o menys ple i si és necessari alterar alguna freqüència per garantir un bon servei. En aquest cas, un sistema d'anàlisi artificial de les imatges permetrà convertir les imatges en dades, és a dir, en quantitat de "persones" o "objectes" -en el cas de les cadires de rodes o cotxets de nadons- per tenir el càlcul de l'ocupació dels vehicles en tot moment.

