Mor ofegat un home de 76 anys a la platja de Tossa de Mar

Un home de 76 anys ha mort aquest dimecres al matí mentre es banyava a la platja Gran de). El telèfon d’emergènciesha rebut l’avís a les 11.22 hores per part dels serveis de socorrisme de la, indicant que havien tret de l’aigua un home i que l’estaven intentant reanimar.Fins al lloc dels fets s’han desplaçat una unitat terrestre del, unmedicalitzat i personal del, que han seguit amb les maniobres de reanimació de l’home, que finalment ha mort a la mateixa platja.La platja Gran de Tossa disposa de servei de vigilància, i avui hi oneja la bandera groga per mal estat de la mar. Al lloc s’han desplaçat també efectius dels, de la Policia Local i de la, que s’encarrega de les diligències.Amb aquesta ja són 25 les persones que han perdut la vida a lescatalanes en el que va de campanya d’estiu. En tot l’estiu del(del 15 de juny al 15 de setembre), van ser 21 les persones que van morir a les platges catalanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor