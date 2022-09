La llista dels electrodomèstics que consumeixen gas

La crisi a conseqüència de larussa i la posterior guerra aha encarit com mai el preu de l'energia, tant de l'electricitat com del gas. Davant això, els governs d'han adoptat diferents mesures que també tenen una repercussió en la. Per tenir en compte quan s'està consumint, repassem els electrodomèstics que es poden tenir a casa i que funcionen amb aquesta energia.Cal tenir en compte que el gas natural sol utilitzar-se tant per a la calefacció de la casa com per proporcionarcalenta, però també poden fer funcionar alguns. Així doncs, alguns d'aquests que fan servir gas són les estufes, els radiadors, els, la, les, elsd', les, les, les, elso elsAmb l'alternativa del gas natural es pot estalviar en l'ús de l'electricitat, i, per tant, també en el seu preu. A més, es tracta d'una energia que respecta el, ja que és més eficient ique l'electricitat. L'ús d'alguns d'aquests electrodomèstics amb gas també té avantatges com que lade l'assecadora surti menys arrugada o que de les xemeneies en surtin fums sense

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor