Putin amenaça de tallar el subministrament d'energia si la UE posa topall al preu del gas

El president rus,, ha amenaçat de tallar elals països d'Occident si laaprova un topall al preu del, una mesura que els diferents ministres d'energia debatran aquest divendres. En declaracions fetes aquest dimecres a un fòrum econòmic celebrat a la ciutat russa de, Putin ha qualificat la mesura "d'estúpida" i ha assegurat que tot plegat derivaria en un encariment global dels preus, agreujant encara més els problemes econòmics d'. "No subministrarem absolutament res si es contradiuen els nostres interessos", ha remarcat el president rus.Per altra banda, aquest dimecres també ha transcendit queha acudit aper comprar armament que utilitza per a la. Segons fonts de la intel·ligència dels Estats Units citades pel New York Times,hauria adquirit míssils de curt abast i artilleria i s'espera que, de cara a les pròximes setmanes, els enviaments d's'incrementin.Tal com indiquen les mateixes fonts citades pel diari nord-americà, aquest moviment delposa de manifest que les sancions estan restringint "severament" les cadenes de subministrament, forçant Rússia a haver d'arribar aamb "estats pàries". La notícia arriba pocs dies després que Rússia rebés un carregament de drons procedents de l', uns equips que, segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, presentaven problemes mecànics.Mentrestant, laha proposat aquest dimecres destinarmés en ajuda macrofinancera a Ucraïna per fer front a les necessitats més urgents derivades de la invasió russa. Un cop presentada, ara els ministres deeuropeus hauran de debatre en la reunió d'aquest divendres la iniciativa. L'ajuda forma part del paquet de 9.000 milions d'euros d'ajuda macrofinancera a Ucraïna que la Unió Europea s'ha compromès a enviar. De moment,només ha rebut 1.000 milions d'euros en forma de préstecs a llarg termini per les diferències entre els 27 sobre com finançar les ajudes.

