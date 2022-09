Pressió social perquè Sánchez copiï Escòcia: regular els lloguers per decret contra la inflació

decret de desplegament immediat que s'abordi un topall als lloguers. Així, l'exemple d'Escòcia podria marcar un camí que donaria continuïtat a Per tot plegat, el Sindicat de Llogateres reclama que sigui per via d'unque s'abordi un topall als lloguers. Així, l'exemple d'Escòcia podria marcar un camí que donaria continuïtat a les polítiques amb accent social que Sánchez ha potenciat les últimes setmanes. Si no se seguís aquesta línia, "seria una estafa", remata Arcarazo. A més, des del sindicat recorden que el suport a la regulació dels lloguers va unir més de 9.000 entitats a tot l'Estat, que encara esperen algun moviment per part de l'executiu.

El moviment anticrisi del govern de Nicola Sturgeon a Escòcia, que ahir va anunciar quealmenys fins al març davant la previsió d'un hivern amb els preus de l'energia disparats, ressona ara a l'estat espanyol. Poques hores després que el país britànic activés aquesta mesura de protecció social, elha aprofitat per reclamar al govern estatal que segueixi la mateixa línia i reguli els lloguers a través d'un decret contra la inflació. És a dir, sense haver d'esperar a l'aprovació i desplegament deper discrepàncies internes entre PSOE i Unides Podem.Després que ahir el president del govern espanyol,, defensés la protecció a la classe treballadora i reconegués la necessitat de revertir algunes de les principals càrregues econòmiques que afronta la ciutadania, des de l'entitat pel dret a l'habitatge subratllen que "és urgent" que es dugui a terme "amb el que es menja la major part del sou de les famílies en aquest país". Així ho reivindica la portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, que assenyala que, molt per sobre del màxim del 30% recomanat per la Unió Europea.Si bé el govern estatal ja va establir un topall de pujada del 2% en els casos d'actualització de l'IPC en els arrendaments, des del Sindicat de Llogateres assenyalen que aquesta mesura encara deixa fora totes les renovacions de contracte que s'estan donant. A més, amb la regulació de lloguers catalana suspesa, denuncien que els preus dels lloguers a ciutats como més.

