Un home s'enfronta a 18 anys de presó per deixar morir la seva esposa malalta per desatenció

L'jutjarà divendres un manresà de 67 anys sobre qui lademana, entre altres mesures, per un delicte d', per un altre d'i per, per, segons l'acusació, desatendre l'atenció a la seva dona malalta, de 57 anys, fins al punt de causar-li la mort.Els fets es remunten a finals de 2018, quan la matinada del 15 de desembre l'esposa de l'acusat va morir a l'hospital Sant Joan de Déu a causa d'un shock sèptic "causat per les múltiplesque presentava a tot el seu cos".La investigació s'havia iniciat el 14 de desembre quan elsvan tenir coneixement que la dona havia ingressat a Sant Joan de Deu en un estat de. El mateix 14 de desembre, elhavia donat la senyal d'alerta i el personal sanitari havia entrat en el domicili de la víctima, a la, 40, de Manresa, i van trobar-la amb vida estirada al llit, i plena d'úlceres, amb evident falta de salubritat i totalment descuidada.Contretament, en el moment d'ingressar a l'hospital, la víctima presentava múltiples ulceres profundes de decúbit, cervicals, en els plecs lumbars, sub-mamàries i a la cara posterior de les cuixes. També presentava una important, amb visualització de l'os, unaamb pèrdua de substància a la zona inguinal,i una llaga en la zona perineal ambper no haver estat netejada des de feia molt temps.La víctima patiades de feia més de tres mesos que. La seva obesitat va comportar que requerís delsper evacuar-la per la finestra de casa seva. Durant tot aquest temps, la dona havia estat desatesa pel seu marit, que no li va prestar cap atenció de les múltiples que requeria.La Fiscalia incideix en el fet que l'acusat, tot i conèixer les, de presenciar a diari el seu, "no va fer res per evitar que la situació s'anés agreujant, acceptant com inevitablement unida a aquesta desatenció la mort de la seva esposa i assumint completament el risc que per a la seva pròpia supervivència implicava la seva inacció".Segons la Fiscalia, "l'acusat podria haver solucionat aquestes necessitats mèdiques i sanitàries bé per ell mateix ode l'Ajuntament de Manresa", però excepte en una ocasió en què va explicar el cas als serveis municipals, "que des de l'administració li van proposar i que haurien millorat la situació de la dona".La greu situació amb que es trobava la seva esposa "no va impedir que l'acusat, sortint de casa periòdicament i relacionant-se amb altres persones", tot i que el pis on vivien ell i la seva esposa "també presentava un estat deque va fer que la pudor arribés als pisos veïns".Davant l'evidència que la mort de la seva esposa era imminent, el 14 de desembre de 2018, l'acusat va trucar alsque, davant la gravetat de la situació, va traslladar la dona a l'hospital, on va morir poques hores després. Davant d'aquests fets,pels Mossos d'Esquadra i posat a disposició del jutjat de guàrdia de Manresa.Per tot plegat, la Fiscalia l'acusa d'un delicte d'omissió del deure de socors, d'un altre d'homicidi per imprudència greu i també d'un de lesions, i demana per a ell una condemna de 13 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per l'homicidi, 5 anys més per les lesions i una multa de sis mesos amb una quota diària de 10 euros, per l'omissió de socors.

