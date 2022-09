Què se'n va fer del nen que fumava «per fer-se el xulo»?

Y llegamos al cantante inesperado. La carrera musical que nadie había previsto. El niño que fuma para hacerse el chulo. pic.twitter.com/XbmEgeinI3 — Sonia Mangas (@Soniamangas) September 5, 2022

Nadie se lo esperaba, pero ahora no solo fuma para hacerse el chulo. Si esta es la definición real de "tío chulísimo", por favor, dejad de usarla. pic.twitter.com/zYEQ8BbZcl — Sonia Mangas (@Soniamangas) September 5, 2022

Els vídeos virals solen tenir protagonistes anònims dels quals no se'n sap res al cap dels anys. Un d'aquests és elque va anar al mític programa d'Antena 3a explicar que"per fer-se el". El menor assegurava que consumia un paquet de tabac al dia, fet que el va convertir en famós, també per aparèixer en programes d'humor com l'Doncs bé, anys després del vídeoha fet la seva màgia i ha trobat què se'n va fer d'aquest jove, ara ja major d'edat. Ha estat difonent un vídeo en què apareix fent una mena deo deamb un mòbil a la mà, sense samarreta i que amb prou penes s'acaba d'entendre. De les poques frases que es poden comprendre se sent un "ens fotemper les venes" o "així,".

