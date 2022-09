L'FBI troba informació d'armes nuclears d'un altre país a la casa de Trump

Els agents de l'que van escorcollar la mansió dede l'expresident estatunidenchan trobat un document que detalla les defenses militars d'un govern estranger i les seves capacitats nuclears, segons ha informat aquest dimecres The Washington Post.El document el van trobar durant l'escorcoll que els agents federals van dur a terme el 8 d'agost a la residència de Trump ai que va ser autoritzat per una declaració jurada de l'FBI. El diari nord-americà havia informat el passat agost que l'FBI buscava en part documents que contenien, la qual cosa Trump va qualificar després com un "engany".Alguns dels documents confiscats detallen operacions definides com ai estan tan protegits que molts alts funcionaris de seguretat nacional no en saben res. En concret, només el president, alguns membres del seuo unpròxim podrien autoritzar altres funcionaris governamentals a conèixer detalls d'aquests programes d'accés especial.Aquests documents es guarden amb clau, gairebé sempre en una instal·lació d'informació compartimentada segura i amb un oficial de control designat per vigilar-ne acuradament la, segons ha detallat el mateix

