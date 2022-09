Enquesta | Entens que els consellers d'ERC no participin en la manifestació de la Diada?

La distància d'amb la manifestació de lad'enguany organitzada per l'(ANC) no para de créixer. Segons fonts consultades per, cap dels consellers republicans participarà en la concentració d'aquest diumenge.Segueixen, d'aquesta manera, el camí que va emprendre el president, que divendres va formalitzar que no seria a la manifestació . L'argument dels consellers d'ERC és el mateix que el que va fer servir Aragonès: no aposten per participar en cap acte que. I tu, entens que els consellers d'ERC no participin en la manifestació de la Diada?

