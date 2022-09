Cada dia, des de tots els fronts, #FemUnPaísLliure



Aquest Onze de Setembre, activem-nos per guanyar! ✊ pic.twitter.com/f7jvx5ZuY5 — Òmnium Cultural (@omnium) September 7, 2022

"Cada dia, des de tots els fronts, activem-nos per guanyar". Amb aquest lema i una metàfora fent referència a la lluita dels pescadors de l'i l'per salvar la pesca artesanal ha presentatl'anunci per la Diada d'aquest any. "Aquesta és una història de persones que no s'arronsen per aconseguir els seus objectius", comença el vídeo difós a través de les xarxes socials.Les imatges recullen el testimoni d'un dels pescadors que parla de "", "moments difícils" i "traves rere traves" però que celebra la "" dels pescadors d'aquests dos municipis d'"anar". "Hem d'estar ben avinguts, perquè si som pocs i a més a més hem d'estar a males, anirem malament", assegura el protagonista.La Diada d'aquest any tornarà a estar marcada per la manifestació de l'ANC, aquest cop amb l'absència del president de la Generalitati dels consellers d'ERC. Precisament el màxim dirigent del país sí que serà en l'acte que celebrarà l'entitat presidida per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor