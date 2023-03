Justin Bieber cancel·la la gira que el portava al Palau Sant Jordi

ha anunciat que cancel·la la gira "" per una recaiguda en els problemes de salut que té relacionats amb la síndrome de Ramsay Hunt, diagnosticats el 2022. El cantant canadenc confirma les sospites: suspèn la setantena de concerts que li restaven per fer a Amèrica del Sud, Àsia i Austràlia, i, inclosa l'actuació prevista aldeLes persones amb entrades per a l'esdeveniment han rebut un correu electrònic de la promotora, Doctor Music, que anuncia la cancel·lació i dona indicacions per rebre la devolució dels diners. La síndrome de, que provoca una paràlisi parcial a la cara, ja va fer endarrerir la seva gira nord-americana i ara li ha reaparegut.Segons va explicar a les seves xarxes socials, Bieber va acabar el concert "" i es va adonar que li calia fer unael passat setembre. "Estaré bé, però necessito temps per descansar i millorar", assegurava Bieber. El cantant va fer públic a principis de l'any passat els seus problemes de salut relacionats amb lade Ramsay Hunt, que paralitza part de la cara. La mateixa afectació el va obligar a posposar els concerts de la gira nord-americana, però després es va refer i va tornar als escenaris.Ara el canadenc ha pogut celebrar 49 concerts, quasi tots a Nord-amèrica, abans de la cancel·lació. L'artista, qui compleixavui 1 de març, perdrà desenes de milions de dòlars en recaptació. La gira destacava per la presentació dels àlbums "" i "", dels quals s'han extret hits com Ghost o Peaches.

