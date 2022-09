Almenys deu detinguts en una operació contra el conreu i tràfic de marihuana

Ladeha coordinat aquest dimecres un operatiu policial a les quatre demarcacions de Catalunya, per desarticular una organització criminal d’origen albanès dedicada alde. Tal com ha avançat El Caso i ha confirmat l’ACN, ja hi hauria almenys una desena d’arrestats.L’operatiu ha començat a primera hora del matí i s’han fet entrades arreu del territori. Per exemple en una nau de, al, així com a. De moment no se sap quantes plantes s’han trobat ni tampoc la quantitat de droga intervinguda. L’operació està en curs i no es descarten més detencions.

