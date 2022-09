Aragonès reclama a l'ANC que redirigeixi la «pressió» cap a l'Estat

El president de la Generalitat,, ha assenyalat aquest dimecres en una entrevista al programa Els Matins de TV3 que l'(ANC) hauria de redirigir la "pressió" contra els partits independentistes cap a les institucions de l'Estat per aconseguir la resolució del conflicte. Pel que fa a la, ha reclamat al govern espanyol accelerar els acords abans que acabi l'any perquè el 2023 és un any electoral i, quan hi ha comicis en l'horitzó, "costa més" negociar. En aquest sentit, ha demanat "enfortir els consensos" al voltant d'una "solució acordada" que es pugui traduir políticament en la defensa del. Aquesta serà la proposta "àmplia" que farà, ha insistit, en el debat de política general de finals de mes. En clau pressupostària, ha descartat qualsevol baixada o pujada d'impostos de cara als comptes de la Generalitat per al 2023, que aspira a tenir aprovats a la tardor."La Diada és plural i diversa, també des de l'independentisme. La població ha de mobilitzar-se", ha remarcat el president, que ha justificat l'absència perquè s'està en un moment en què les aportacions "han de ser en positiu". "Participaré en actes que crec que tenen aquest caràcter inclusiu, que donen la benvinguda a qui no està 100% d'acord amb tu", ha assenyalat el dirigent d'ERC -assistirà a l'acte d' com va avançar aquest dilluns NacióDigital -, que ha constatat que l'ANC vol que el Govern "s'esmeni". "L'independentisme ha de recordar quan hem estat capaços d'avançar: quan hem tingut transversalitat i pluralitat, quan hem deixat els retrets enrere", ha indicat. Aragonès ha apuntat que no demanarà a l'Assemblea que rectifiqui la convocatòria, però ha assenyalat que haurien d'enfocar la pressió cap a les institucions espanyoles -per l'i l'- i no cap als "companys de viatge".La negativa d'Aragonès a assistir a la manifestació de l'ANC serà secundada per tots els membres del Govern d'ERC . L'argument que fan servir és que no poden participar en actes pensats "contra independentistes". Qui s'ha mostrat argumentalment més dur contra l'Assemblea per part dels republicans és el seu president,, que ahir va assenyalar que la concentració d'enguany era "excloent" i estava pensada per anar en contra "del principal partit independentista", en referència a ERC., la presidenta de l'entitat, va assegurar que es dirigien al 52% -la majoria obtinguda a les urnes el 14-F de l'any passat-, però també va advertir els partits que estava damunt la taula impulsar una nova formació política per superar-los.A diferència dels consellers republicans, Junts ja ha confirmat que hi seran tots els membres del Govern amb carnet. Liderarà la delegació el vicepresident, que ahir va assenyalar des de Brussel·les, al costat de l'expresident, que assistirà a la Diada "fins que Catalunya sigui independent". Puigdemont, al seu torn, va comparar l'Onze de Setembre del 1714 amb la guerra vigent a Ucraïna . "Ens volien destruir físicament", va assenyalar l'eurodiputat de Junts, que també va demanar a Europa que garanteixi la. El partit va fer una crida explícita, aquest dilluns, a omplir els carrers en la manifestació "Ho hem d'entendre com a natural", ha apuntat sobre les discrepàncies entre socis de Govern sobre la Diada, moment en el qual ha aprofitat per reivindicar que porta. Aragonès ha apuntat que existeixen "avenços" en la taula de diàleg -al juliol es van rubricar tres acords-, i ha defensat persistir en aquesta via. "Hi ha d'haver major equilibri de les parts", ha apuntat sobre la voluntat de revertir els efectes de la repressió, que s'haurien d'abordar abans del 31 de desembre a través de la reforma del. "Tenim tres mesos per treballar, perquè l'Estat ha entrat en una dinàmica electoral. I quan hi ha eleccions, costa molt més entrar en un procés de negociació", ha reflexionat el dirigent independentista.Aragonès ha ressaltat que la via del diàleg és "molt difícil", però ha insistit que hi ha una "oportunitat". "Els qui creguin que això no és possible també han de veure que és una forma de carregar-se de legitimitat. Hauríem d'apostar fort per aquest procés de negociació", ha remarcat el president de la Generalitat. Preguntat sobre la possibilitat que Junts deixi el Govern, Aragonès ha demanat que les coses continuïn com fins ara, amb l'executiu "centrat en treballar" tant per resoldre el conflicte com per les qüestions del dia a dia., ha indicat, en relació al context socieconòmic, que també centrarà el debat de política general.

