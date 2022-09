Per què la paraula «dolça» ha aparegut al «The New York Times»?

"“La vida és dolça,” she said — “life is sweet." occurred in: https://t.co/NrYMRIfHep — NYTfirstsaid Context (@NYT_said_where) September 6, 2022

Elés un dels diaris més influents del món i com a tal també genera diferents fenòmens a les xarxes socials. Un d'aquests és el compte de Twitter, que cada cop que el mitjà estatunidenc publica una nova paraula en els seus articles la fa pública. Ara, per sorpresa, ha aparegut per primer cop al The New York Times la paraula "". I sí, escrita enEl motiu és un reportatge publicat a la secció de viatges del diari i que fa referència a, definit com "" -el que seria traduït literalment. L'article destaca factors com la gastronomia o les platges del municipi, però també recull les declaracions de diverses persones amb qui ha interactuat l'autor.És aquí on apareix la paraula "dolça" i una cita en català. El periodista explica que va comprar un tros de truita dea una dona gran i que, a més, va regalar-li un tros de "coberta de sucre". "'', em va dir la dona", assegura la cita que recull l'autor en el seu article.

