Crits contra la monarquia en la visita de la reina Letícia a Lleida

Unde persones han rebut amb crits i proclames contra la monarquia a la, que ha trepitjat la ciutat aquest dimarts per participar en un acte per la lluita contra el càncer. S'ha desplegat un ampli dispositiu policial al voltant de les instal·lacions, davant la previsió que poguessin produir-se alguns incidents.Letícia és la presidenta d'Honor amb caràcter permanent de l'i de la seva Fundació Científica. Dins d'aquest marc, ha assistit a una conferència impartida pel doctor, que recorre diversos punts d'Espanya amb l'objectiu d'incrementar la visibilitat i el coneixement de la malaltia. A la vegada, també ofereix els seus serveis de manera gratuïta als pacients amb càncer de l'Associació i a les seves famílies. Tot i la concentració en la seva contra, la reina també ha estat rebuda per un altre grup d'un centenar de persones que li han transmès el seu suport.D'entre els manifestants contraris a la seva presència, hi ha estat present un grup de persones de suport a. Un d'ells,, ha lamentat que el raper lleidatà romangui a la presó de Ponent mentre ella "es passeja" pels carrers de Lleida. ". A Lleida no tenim rei, reina ni monarquia que ens representin", ha etzibat. També hi era la mare del raper,, que considera "" la presència de la reina mentre el seu fill està a la presó des de fa més d'un any i mig per denunciar "fets objectius" sobre la monarquia.Tanmateix, s'han pogut sentir crits de "" i de "els borbons són uns lladres". Això, a una banda del carrer. A l'altre, els simpatitzants de la monarquia cridaven "" a la reina. Les dues Catalunyes s'han trobat a Lleida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor