«Operación Triunfo» podria tornar de la mà de Netflix

Querido Dylan, tus deseos son órdenes. https://t.co/JRkhY94S3c — Tinet Rubira (@tinetr) August 17, 2022

Els fanàtics d'"" estan d'enhorabona, i no és per menys. El retorn del concurs musical és una opció real. Ja fa dos anys que van quedar orfes d'un dels talent shows més estimat i que més artistes de renom ha cuinat, ja que des del 2020, no se n'han produït més temporades. La il·lusió respon al fet que el director d'entreteniment de, ha obert la porta a produir-ne una nova temporada.Aquest dimarts s'ha celebrat la presentació del catàleg de realities de Netflix al. "", ha contestat Díaz quan la premsa li ha preguntat si estarien disposats a recuperar "Operación Triunfo". "Els joves busquen continguts i hem de saber com donar-los-els", ha afegit. En aquest sentit, la plataforma es plantejaria adaptar el format del programa el 2022, de la mateixa manera que s'hi està adaptant ella.Fa algunes setmanes, el director de la productora d'OT,, ja va deixar entreveure aquesta possibilitat. Quan un fan li va suplicar per les xarxes socials que fes retornar el programa, Tinet Rubira va contestar amb un esclaridor "".

