Alumnes del Bages comencen el curs sense taula, ni cadira, ni ordinador

Els 56 alumnes dede l'deles van trobar l'aula buida dilluns quan van arribar a classe en el primer dia de curs . Buida del tot, fins al punt que no hi havia, molt menys, altres elements com els ordinadors.Elshan explicat aque el problema es resoldrà aquesta mateixa setmana. Pel fet de tractar-se d'un institut escola, la direcció del centre va solicitar als Serveis territorialsi se'ls va autoritzar a fer-ho.L'avançament de l'entrada dels alumnes d'ESO al passat dilluns va comportar, però, unaque s'han traduït en el fet que el mobiliari d'aquests grups no ha arribat a temps a l'aula. Des del centre esperen que el problema se solucioni ràpidament per poden iniciar el curs de primer d'ESO amb normalitat.

