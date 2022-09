Puigdemont compara la desfeta del 1714 amb la guerra a Ucraïna: «Ens volien destruir físicament»

ha estat el protagonista de l'acte institucional de lacelebrat aquest dimarts a la seu de la delegació de la. L'expresident, ara eurodiputat de, ha comparat els fets del 1714 a Catalunya amb la guerra a. "Va voler acabar físicament amb el país", ha ressaltat Puigdemont, que ha estat acompanyat pel vicepresident, que ha refermat el seu compromís amb assistir a la manifestació de la Diada -i de totes les següents "mentre Catalunya no sigui independent"- un cop confirmat que cap conseller d'ERC hi assistirà "Si recordem la desfeta del 1714, no és perquè ens agradi, sinó perquè ens recorda qui som, com estem fets els catalans i quina mena de gent tenim al davant", ha assenyalat Puigdemont, que ha citat el Decret de Nova Planta de, que ha entroncat amb el discurs dedos dies després del referèndum de l'. "Els Onze de Setembre van bé per recordar-ho. Un avís: ho continuarem recordant. Forma part de la nostra història i de la nostra identitat", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, que ha denunciat que Espanya va voler. "Ara hi ha qui vol destruir Ucraïna. Fa segles, algú va intentar destruir Catalunya, però no se'n van sortir", ha apuntat l'expresident de Junts, que va deixar el càrrec a principis de juny."La lluita per la supervivència d'una nació petita entre dos poders com França i Espanya ha de venir de lluny. Encara que pot semblar extemporani, és ara quan cal parlar d'esperança, perquè és ara que hem d'arrelar-la", ha indicat. "Creiem en una E, que asseguri la supervivència de les nacions històriques com Catalunya. Lluitem cada dia pel nostre futur contra el feixisme i el nacionalisme que nega l'altre. Quan demanem a Europa que ens escolti, estem actuant com a ciutadans europeus, com a part d'Europa", ha apuntat el dirigent independentista.Puigneró, en la seva intervenció, ha assenyalat que Catalunya "està amb Europa" i "alineada amb el que significa pel que fa a valors fonamentals". "Aquests valors estan sota amenaça i s'han de defensar", ha remarcat el vicepresident, que ha recalcat la necessitat de "defensar la democràcia". "Si a Europa hi ha estats que incompleixen amb les normatives comunitàries o que incompleixen les resolucions del, podríem dir que són estats que estan contra Europa i els seus principis bàsics", ha assenyalat el dirigent de Junts, en referència a Espanya. "Any rere any, és el principalen l'aplicació de les normatives europees", ha diagnosticat el vicepresident."Si es vol estar amb Europa, no es pot estar contra l'aplicació d'aquestes mesures. Això implica complir amb les resolucions i informes sobre drets humans i pulcritud democràtica", ha apuntat Puigneró, que ha citat l'informe del Comitè de Drets Humans de l'ONU sobre la "violació" de drets polítics d'a l'hora de ser suspesos com a eurodiputats el 2018. Per tot plegat, ha indicat, la Diada és especialment rellevant. "Per tots aquests motius, jo seré en aquesta manifestació de l'Onze de Setembre. Mentre hi hagi exiliats, represaliats, espoli fiscal i recentralització, jo hi seré cada Diada. Fins que no hi hagi la independència, cada Onze de Setembre seré a la manifestació", ha insistit Puigneró.Els dies previs a la Diada han servit per constatar les discrepàncies estratègiques entre ERC i Junts. Els republicans, de fet, han marcat totes les distàncies possibles amb la manifestació de l'ANC, fins al punt que cap conseller assistirà a la concentració, seguint l'exemple del president de la Generalitat,. L'argument que fan servir és que aposten per allunyar-se d'actes pensats "contra independentistes". El president d'ERC,, ha assenyalat aquest dimarts a la SER Catalunya que la concentració era "excloent", un adjectiu que la presidenta de l'Assemblea,, ha rebutjat. "Ens referim al 52%", ha apuntat Feliu a Catalunya Ràdio. També ha advertit els partits que es poden veure superats per l'ANC si impulsen un nou espai.Al llarg de l'acte a Brussel·les, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, ha assenyalat que el conflicte català és un "afer intern", però a nivell "europeu". "Volem formar part de la bombolla europea", ha apuntat Alsina, que ha posat de manifest la participació de la Generalitat en projectes comunitaris. "Catalunya sempre està al capdavant pel que fa al compromís. Volem formar part dels actors que resolen conflictes globals, com ara amb l'acollida de", ha ressaltat la consellera, que considerael compromís català amb Europa.

