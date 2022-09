La defensa de Puigdemont troba un error de traducció en les conclusions de l'advocat de la UE

La defensa de l'expresident i eurodiputat de Juntsha trobat un error de traducció en les conclusions de l'advocat general del(TJUE) publicades el 14 de juliol en resposta a les preguntes prejudicials del jutge delPablo Llarena. Fonts consultades perassenyalen que l'error és "greu", perquè la traducció s'equivoca a l'hora d'interpretar la norma que regula les euroordres.En la seva decisió, que no és vinculant, l'advocat de la UE Richard de la Tour va apuntar que la justícia belga havia de demostrar "" en el sistema judicial per denegar una euroordre. En revisar el text, laha trobat un error en una nota a peu de pàgina, segons ha avançat El Confidencial i ha confirmat aquest diari.En el text, l'assenyalava que res del que està regit en la decisió marc que fixa les regles de les euroordres pot ser interpretat "en el sentit que impedeixi l'entrega d'una persona contra la qual s'ha dictat una ordre de detenció europea", però hi hauria de dir "res del que està disposat podrà interpretar-se com una prohibició de rebutjar l'entrega d'una persona contra la qual s'ha dictat una ordre de detenció europea". El primer text ha estat corregit i substituït pel segon.L'error podria tenir conseqüències de cara a la sentència, perquè la defensa de Puigdemont argumenta que el que estableix la(que regula les euroordres) s'allunya de les tesis de l'advocat general de la UE. L'error en qüestió va ser corregit el 2017, però l'advocat general, argumenta la defensa, va utilitzar una versió de la decisió marc que no estava actualitzada.Les conclusions de De la Tour no són vinculants, però en la majoria dels casos la sentència està en sintonia amb aquesta opinió. Quan va publicar-se l'informe, va suposar un dur revés per a l'independentisme, perquè l'advocat generali de l'estat espanyol. En les properes setmanes es veuran les conseqüències d'aquest error de traducció i si tota l'argumentació de l'advocat general es basa en uns fonaments equivocats.Ladel tribunal, que podria arribar abans d'acabar l'any, serà clau en el camí que prenguin les euroordres contra Puigdemont i la resta d'independentistes a l'

