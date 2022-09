​La CUP exigeix a ERC i Junts que «deixin d'entorpir» la mobilització popular

El diputat de la CUP,, ha demanat aque abandonin la "batalla partidista", que l'únic que fa és provocar desmobilització. "Que deixin pas o deixin d'entorpir la mobilització popular, que és més necessària que mai i l'única que podrà donar resposta a la crisi creixent", ha dit Pellicer. El dirigent cupaire ha dit que és "", i per això ha fet una crida a la mobilització aquesta Diada, marcada per les picabaralles entre ERC, Junts i l'. De fet, el president de la Generalitat,, ha comunicat que no hi anirà. "No entrem en polèmiques que només tenen la intenció d'amagar la falta de propostes o la falta de voluntat d'entrar en una agenda independentista. Sónque desmobilitzen la gent", ha afirmat Pellicer.La CUP ha exigit el Govern que abordi les múltiples crisis -- i doni respostes als problemes de la gent. Per això, la formació ha reclamant que es prenguin mesures com ara regular els preus dels productes bàsics, recuperar el control públic dels serveis estratègics com aigua i energia, expropiar a la banca els habitatges "que siguin necessaris" i "passar pàgina". "Cal obrir unamb l'Estat per conquerir les vides dignes que necessiten els catalans", ha dit Pellicer. En aquest sentit, ha lamentat que el Govern continuï estenent la mà al PSOE i hagi renunciat a construir un full de ruta nacional i que millori les condicions de vida dels catalans. "Fa seva l'agenda de la patronal i del reencuentro", ha afegit.El diputat de la CUP ha explicat que el curs polític arrenca en un context de crisi econòmica i climàtica, amb fenòmens meteorològics preocupants i un encariment de la vida. Pellicer ha dit que malgrat això, les grans empreses continuen amb grans beneficis mentre el govern espanyol no adopta mesures que donin resposta a aquesta situació. La CUP també ha dit que el context manté la vulneració dels drets fonamentals i la repressió continua. "Fins aen les properes setmanes pel seu compromís social, polític i nacional", ha afirmat Pellicer. Els cupaires també han denunciat que el Ministeri de l'Interior hagi infiltrat policies al(SEPC) i vinculi l'independentisme amb terrorisme.

