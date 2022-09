Tebas, a cara descoberta: «Soc del Madrid, prefereixo Benzema abans que Lewandowski»

El president de la Lliga,, no s'amaga. No ho ha fet mai, de fet. El seu madridisme, així com la seva antiga militància a Fuerza Nueva i la seva predilecció per Vox, és conegut de sobres per tothom. Aquest dimarts, el dirigent ho ha tornat a confirmar: "".El dirigent ha respost així a l'hora de decidir entre Benzema i Lewandowski. Ho té clar: "", assegura. Això no ha estat tot sobre el davanter polonès del Barça, ja que Tebas fins i tot ha posat per sobre seu", ha dit del fitxatge del Madrid.En un acte amb, Tebas ha assenyalat el cromo que li falta a l'àlbum de la Lliga d'aquesta temporada: "Després d'un any terrible teníem forat per a", ha dit. Amb tot, ha demanat als aficionats que no "infravalorin" la Lliga espanyola i es declara "content" amb el tancament del mercat d'estiu. ", és difícil comparar-se amb països que tenen el doble de població i 21 milions d'abonats al futbol; nosaltres en tenim 9".

