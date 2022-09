Multa de 400 milions d'euros a Instagram per violar la privacitat de menors

La Comissió de Protecció de Dades d'(DPC, per les seves sigles en anglès) ha imposat aquest dimarts unade 349 milions de lliures -405 milions d'euros al tipus de canvi actual- aper infringir la regulació europea de protecció de dades i violar la privacitat de menors.Després d'unade més de dos anys, el regulador del país ha conclòs que l'aplicació permet obrir"empresarials" a joves d'entre 13 i 17 anys, una opció que permet visualitzar números de telèfon i adreces dedels usuaris. Alhora, la inspecció assenyala que els nous perfils creats per menors d'edat eren públics per defecte, ende privats.La multa de la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda és la segona més elevada des que el reglament general dede lava entrar en vigor el 2018. La més alta és la que va imposarl'any passat al considerar que el tractament de dades dels usuaris infringia la normativa europea, una sanció que va arribar als 746 milions d'euros.

