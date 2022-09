VÍDEO | Versionen una cançó de Rosalía per ballar sardanes

La música deja és universal. Des defins a, tothom ha escoltat una cançó seva alguna vegada. Quan quelcom cultural és tan universal, pot arribar a fer-se un lloc entre les tradicions més característiques d'un territori concret. Així s'ha demostrat una vegada més a Catalunya. "" ha estat versionada per ballarLaha estat l'escenari escollit per estrenar aquesta versió. I la gent ha respost a les expectatives. Mentre una banda tocava el tema, la multitud s'agafava amb les mans amunt i en rotllana per ballar una sardana al ritme de la música. Les cares de sorpresa s'han anat contagiant, fins a tenyir tota la teranyina de gent.L'escena ha quedat enregistrada i el vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials. "", ha comentat el compte oficial d'. "Escalfem els bessons", han ironitzat els usuaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor