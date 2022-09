Indignació ecologista: Mbappé esclata a riure pel suggeriment d'evitar l'avió privat

Les preguntan si se plantean viajar en tren para evitar el avión privado. Ya sabemos que la clase trabajadora será a quien se le exija esfuerzos contra el cambio climático, pero que estos millonarios tengan la desfachatez de descojonarse, es de tener muy poca vergüenza. pic.twitter.com/cN8vM5U91K — PabloMM (@pablom_m) September 5, 2022

Es plantegen substituir l'avió privat per un mitjà de transport ecològic com el tren? Aquesta ha estat la pregunta que ha precedit la polèmica. Un. Així han reaccionat el davanteri l'entrenador del PSG,. Tota una falta de respecte per molts, que s'han mostrat molt contrariats a les xarxes socials. "Aquest matí he demanat a la nostra empresa de viatges si ens podem desplaçar en un", ha ironitzat Galtier.La pregunta ha estat motivada perquè un dels companys d'equip d'Mbappé,, ha compartit un vídeo viatjant en el seu jet privat des de, a dues hores en tren. El responsable de, la línia ferroviària d'alta velocitat francesa,, ha publicat un tuit recordant al futbolista que el seu servei li permet viatjar de pressa, amb totes les comoditats i de manera adaptada a les seves necessitats.", han opinat alguns usuaris. Fins i tot, el jugador del Betis, molt actiu a Twitter i amb una consciència ecològica que ha demostrat en diverses ocasions, s'ha pronunciat al respecte. "", ha comentat. S'obre, així, una nova polèmica entorn a Mbappé, que aquest estiu ja ha estat molt criticat pel seu comportament esportiu i extraesportiu.

