Com superar una ruptura amorosa? Això diu la ciència

Sonia i Selena cantaven que "quan arriba la calor, els nois -i les noies-, s'enamoren". La ciència avala aquesta teoria: l'antropòlogaha afirmat que els índexs de, una hormona clau en el procés de l'enamorament, augmenten quan els dies són més llargs, és a dir, a l'estiu. L'amor és passional, fresc i distès; a tothom li agrada la sensació d'escalfor i nervis que s'estén pel pit quan estàs enamorat. Però, què passa quan l'amor s'acaba? O encara pitjor:És quan es dona la ruptura de la parella, el que en llenguatge popular es coneix sota el nom de. La psicòloga conductista i experta en parelles,, explica que desencadena una sensació aclaparadora difícil d'apagar. "És un estat provocat per una pèrdua emocional devastadora", defineix l'especialista a la BBC. Tot i que sembla que mai es podrà superar el dolor, hi ha bones notícies:Hemmings indica que una ruptura amorosa té cinc etapes del dol:. Per això, el primer instint que tenen les persones amb la síndrome del cor trencat és anar de discoteca en discoteca i ofegar les penes en begudes alcohòliques. Una estratègia que, com indica la ciència,Superar a l'ex pot trigar dies, setmanes o anys,Però, tard o d'hora, se'n surt. Una sèrie d'investigacions publicades a The Journal of Positive Psychology va determinar que hi ha: pensar en característiques dolentes de l'exparella, admetre els sentiments que et desperta la situació actual i distreure't amb estímuls positius. Així,Per la seva part, la psicòlogava suggerir més antídots per lluitar contra el cor trencat:Els anteriors són consells aplicables per quan la parella ha trencat la relació sense que fos un desig mutu. Ara bé, què succeeix quan vols allunyar-te d'algú que et remou sentiments, però que és una? Per això, la diva del popamb el seu tema New rules, va oferir una guia:Sigui com sigui, el que la ciència indica és que. No hi ha una recepta definitiva per superar una ruptura amorosa, però els anteriors són consells que faciliten el fet de passar pàgina.

