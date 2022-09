El TSJC aconsegueix completar el tribunal per jutjar Torrent i l'antiga mesa del Parlament

El(TSJC) ha aconseguit finalment completar el tribunal que jutjarà a l'octubre. El magistratserà el tercer jutge que conformarà el tribunal després d'uns dies en què el TSJC ha admès que tenia problemes per trobar jutges disponibles per aquelles dates i que no haguessin estat apartats per manca d'imparcialitat. Els altres magistrats seranEl judici serà, si no hi ha més canvis, els propers dies. Torrent i els membres independentistes de l's'enfronten a penes d'per un delicte deper haver permès el debat i votació de dues resolucions sobre lai l'l'any 2019. Fa uns dies, el TSJC va acceptar la recusació de Costa contra el seu president,, i contrai els va apartar.Des d'aleshores, el tribunal ha estat buscant membres per poder celebrar el judici. De tota manera, Costa no ha dit l'última paraula i ha presentat un recurs en què demana la, perquè argumenta que si Barrientos i Ramos no són imparcials per jutjar-los, tampoc ho eren per admetre laen contra dels membres independentistes de la mesa. El TSJC haurà de donar resposta a aquest escrit en els propers dies.

