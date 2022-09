Sánchez converteix el debat sobre la crisi en un atac contra la «insolvència» de Feijóo

"La prosperitat no s'ha acabat"

Feijóo, de nou contra els pactes amb Bildu

El president espanyol,z, i el líder de l'oposició,, estan mantenint un dur pols dialèctic aquest dimarts al Senat, on el cap de l'executiu ha anat a explicar el pla d'estalvi i gestió energètica. El líder socialista ha aprofitat el debat per defensar la gestió del seu executiu davant la crisi i atacar durament Feijóo pel vessant de la suposada capacitat de gestió de l'expresident de la Xunta, a qui ha qualificat al llarg de la seva intervenció i sobretot de la rèplica d'Al llarg del debat, Pedro Sánchez ha intentat contraposar la política del seu govern amb els interessos de les grans companyies i les elèctriques. Al final de l'intercanvi dialèctic, Sánchez ha llançat un atac contundent contra Feijóo, de qui ha dit que, insolvent o amb mala fe, "el que sí que sabem és qui el va posar a vostè on està, lesi les grans companyies d'aquest país".Sánchez ha dit que volia comparèixer per posar una mica de llum a la, amb tres grans interrogants: què passarà amb l'energia, què passarà amb els preus i què succeirà amb l'ocupació. Ha reiterat que el líder rus,, empra el gas com a arma de guerra, recordant que des de l'inici de la guerra, Moscou envia tan sols la meitat de flux gasístic que el 2020. Ha contemplat la hipòtesi d'un hivern amb interrupcions intermitents, o que directament tanqui l'aixeta "amb l'objectiu de doblegar Europa".. No podem desxifrar el futur ni llegir la ment d'un personatge que ha empès la humanitat a la major crisi dels darrers anys". Ha dit que pot ser que ni el mateix Putin sap què passarà, però "ens hem de preparar per al pitjor". Ha enunciat les respostes donades per l'executiu, com incrementar les, accelerar les energies renovables i apostar per la unitat de la UE. Per això ha proclamat que "Putin no té cap possibilitat d doblegar una Europa unida".El líder socialista ha volgutLes mesures que s'adoptaran davant la situació "no seran dramàtiques:ni totes les coses apocalíptiques que es pregonen des dels mitjans de la dreta", ha assegurat Pedro Sánchez provocant un dels molts aplaudiments del grup socialista que hi ha hagut al Senat.Sánchez ha fet una defensa encesa de la resposta donada pel seu executiu a la crisi, des de la reforma del sistema de pensions per revaloritzar-les d'acord amb els preus, les ajudes directes a la compra de carburants, el bo social i els bons multiviatge. Ha xifrat enels diners abocats a ajudar els sectors més fràgils. "Som el quart país de la UE que ha dedicat proporcionalment més recursos a la classe mitjana i treballadora. Ha recorregut als informes delper apuntar a un escenari futur d'amb la perspectiva d'un 8% d'inflació per aquest any, que el 2023 seria del 3%.També ha posat en valor que les posicions d'Espanya s'han obert pas a la, recordanti que va ser dels primers països a reclamar una reforma del sistema energètic, com també: "Se'ns va dir que era chavisme i avui ho defensen pràcticament tots els estats de la Unió". Ha defensat vehementment l'excepció ibèrica, que segons Sánchez ha permès que les empreses espanyoles paguin 2.000 milions menys per l'energia. Ha anunciat que es farà una excepció per a les plantes de cogeneració de gas dels grans consumidors perquè de manera temporal quedin coberts pel mecanisme ibèric. Es tracta d'una mesura excepcional que ha estat reclamada per la pròpia indústria.Sánchez s'ha referit a les declaracions de dirigents europus dient que s'ha acabat l'era de la prosperitat. El president espanyol ha recordat que això s'ha anunciat des de la crisi de 1973, però no ha estat cert, "per molt quede torn diguin el contrari, i aquí també n'hi ha". Sánchez sí que ha augurat que el creixement econòmic serà més responsable, "però Europa no deixa de progressar i Espanya tampoc". "La derrota de Putin arribarà, més tard o aviat i recordaran que la democràcia i la llibertat són intocables".En la seva intervenció, Sánchez ha refermat el que és el punt essencial del discurs del seu executiu davant la crisi: posar l'accent en una recuperació econòmica sense desigualtats "perquè ningú quedi enrere". En la mateixa línia, avui mateix, el consell de ministres ha aprovat que lesque estiguin contractades tindran dret a cobrar l'atur i no podran ser acomiadades sense justificar-ne la causa. Precisament en el capítol d', el líder socialista ha recordat les xifres positives d'aquest estiu, quan s'ha assolit el rècord històric de persones en alta de la seguretat social. Sánchez ha conclòs els u discurs proclamant que el govern espanyol ha escollit el camí de "l'esperança i les solucions".Feijóo ha fet un discurs molt crític, assegurant que Espanya "ha crescut menys que tothom i té el doble d'atur que la mitjana europea", i li ha recordat que el juny passat, en el debat de política general, va dir que la inflació seria dl 6,5% i ja supera el 8%. El líder conservador ha criticat lesinternes del govern de coalició i ha acusat Sánchez d'haver posat en marxa la maquinària electoral de Ferraz. Li ha llançat l'excepció ibèrica, compatible amb el fet de pagar la factura de llum més cara. Feijóo ha demanat al dirigent socialista que no tanqui les portes a les energies que han estat recuperades per altres països, com han fet França, o Alemanya amb l'El líder del PP, que s'ha queixat contínuament que des del PSOE se l'insulta de manera contínua, ha criticat que Sánchez no ha acceptat cap dels acords i propostes que el PP li ha ofert. Li ha retret altre cop la seva: "Ningú a Espanya creu que és més constructiu pactar ambque amb el PP, que farà més propostes pintoresques el PP que Podem o que és millor una taula de diàleg ambque amb el PP". lEn la seva rèplica, Sánchez s'ha preguntat perquè és tan difícil tancar pactes amb el PP. S'ha felicitat amb ironia que aquest cop el cap de l'oposició no ha parlat d'ETA: "Deu ser queha desaparegut aquest estiu...". Ha retret a Feijóo que hagial Consell General del Poder Judicial a "incomplir la legalitat" per l'actitud del sector conservador del Consell en la. Ha explicat que quan va saber que seria el successor de, va tenir l'esperança que podia arribar-hi a acords. Però cinc mesos després, la majoria dels ciutadans es pregunten perquè és tan difícil arribar a acords amb els populars. I ha esmentat els motius.Segons ell, les afirmacions que fa Feijóo no avalen la suposada imatge de bon gestor amb què va venir de la Xunta. Ha titllat deque el PP baixi els impostos quan governa: "El que fan és augmentar-los per a les rendes de classe mitjana i treballadora, mentre aprovenper als grans defraudadors". I s'ha preguntat si les afirmacions del polític gallec són. Ha recordat que elde la Xunta el 2009, quan va arribar Feijóo, era de 3.900 milions d'euros i ara ja supera els 11.000 milions.Sánchez i Feijóo han mantingut eldes que el gallec va assumir el lideratge del PP. Amb anterioritat, tots dos van protagonitzar una sessió de control a la cambra alta, però més breu. I Feijóo no va participar en el debat de política general al no ser diputat al Congrés. L'encontre ha estat precedit per missatges creuats de PSOE i PP per afegir més pressió al rival. Des de Génova han anunciat que Feijóo mantindria el tode sempre, mentre que la portaveu socialista al Senat, Eva Granados, reclamava que el líder conservador expliqués d'una vegada les seves propostes i "perquè vota que no sistemàticament a totes les propostes del govern".

