Les zebres són negres amb ratlles blanques o blanques amb ratlles negres?

Un dels misteris més gran entre els investigadors que estudien elsera saber si lessón blanques amb ratlles negres o a la inversa, negres amb ratlles blanques. Un estudi publicat a Britannica ha encertat la resposta definitiva: la pell de les zebres són de colorAixò posa fi a una de lesque es donava com a més encertada i que deia precisament el contrari. Es creia que les zebres eren blanques perquè lesblanques acaben a la part posterior de l'animal i també el que més presència tenia. Però aquest estudi ha pràcticament descartat aquesta idea.I és que segons aquests investigadors la clau està en els. Es tracten de les cèl·lules que produeixen lai que donen color a la pell i el pelatge dels animals, també de les persones. En les zebres hi ha uns missatgers químics que decideixen quins melanòcits donen color a una secció o l'altra de la, creant d'aquesta manera que el negre i el blanc es vagin alternant.El que conclou l'estudi, per tant, és que el color blanc representa l'absència de melanina, i en conseqüència, que no actua com a. Fins i tot, les conclusions van més enllà i apunten que si una zebra fos afaitada la totalitat de la pell seria de color negre. L'altre misteri pendent de resoldre és perquè tenen ratlles, tot i que algunes teories apunten a la regulació de ladel cos i a la protecció contra les

