La mesa del Parlament es dona temps per decidir sobre el futur dels assessors de Borràs

Un diputat de Vox, en el punt de mira

La suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament continua ocupant l'agenda política d'una cambra catalana abocada a una situació d'interinatge. Són moltes les incògnites que s'hauran d'anar resolent sobre què comporta la suspensió de Borràs, perquè mai abans s'havia produït una situació a la cambra on la presidenta hagi estat suspesa arran d'un processament per delictes vinculats amb la corrupció. Un dels assumptes a resoldre és sobrede la presidenta, que de moment continuen treballant i cobrant, i així ho seguiran fent fins que hi hagi un acord per trobar un encaix a la seva situació.Aquest dimarts la mesa del Parlament ha decidit que no prendrà cap decisió encara. Serà la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, la republicana, qui s'encarregarà de posar fil a l'agulla per resoldre la situació, una gestió que s'ha compromès a feri sent conscient de les "connotacions polítiques que comporta" aquesta qüestió, que s'haurà d'abordar a diferents nivells. De moment,per resoldre-ho i els sis treballadors seguiran cobrant entreAquesta qüestió haurà de ser gestionada amb molta delicadesa i equilibris per part de Vergés. La suspensió de Borràs impulsada pel PSC, ERC i CUP va rebre fortes crítiques de la presidenta i líder de Junts, que va acusar els membres de la mesa de "jutges hipòcrites" . Ara, els sis treballadors que depenen de la seva figura tenen el seu futur en mans de la vicepresidenta republicana, que haurà de ser conscient també que cal gestionar-ho amb exemplaritat i diligència per preservar el prestigi de la institució, més quan en l'últim any hi ha hagut la polèmica de les llicències per edat o la contractació del fill de l'exsecretària general del Parlament com a uixer.Va serqui va enviar la setmana passada un escrit a la mesa on sol·licitava directament el cessament dels sis assessors. L'òrgan rector de la cambra, però, l'ha desestimat perquè només es poden cessar "si hi ha cessament del càrrec", fet que no s'ha donat en la suspensió de Laura Borràs. Ella no ha estat cessada i per tant, els seus treballadors tampoc poden ser-ho.En la mateixa reunió de la mesa s'ha posat la mirada sobre el diputat de Voxper unes declaracions fetes en la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals quan va referir-se a Laura Borràs com a "". Ha estat el president de la comissió, el socialista David Pérez, qui ha traslladat a la mesa que el diputat hauria pogut trencar eldel Parlament, i ara s'ha acordat demanar a la Comissió de l'Estatut del Diputat que ho revisi. De fet, aquest no ha estat l'únic cop que Terradas ha fet servir expressions d'aquest tipus, i per això la Mesa ha demanat que la Comissió de l'Estatut del Diputat vegi la "reiteració" de les expressions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor