Una paella vista a Egipte indigna Twitter: «Hi ha hagut guerres per menys»

Paella española en Egipto: arroz blanco, guisantes, cebolla y trocitos de ternera.



Ha habido guerras por menos. pic.twitter.com/n0qEFV2ZTJ — Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) September 5, 2022

La paella és probablement un dels plats que genera més debat en el món de la. Quinsha de portar una paella? Quina és la millor forma de cuinar-la? Com s'aconsegueix lamés bona? Són algunes de les preguntes habituals i ben segur que segons qui i on es cuini la resposta serà ben diferent. Ara bé, hi ha hagut una imatge que ha generat el consens de tothom aperò amb el sentit més negatiu.I és que una "" -així apareix escrita al cartell- vista a Egipte ha indignat les xarxes socials per no assemblar-se absolutament res en el típic plat que qualsevol persona es podria imaginar.són els ingredients d'aquest plat. "Hi ha hagut guerres per menys", ha assenyalat la usuària que ha compartit la imatge, que acumula més de 9.000 m'agrades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor