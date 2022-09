Barcelona incrementa un 33% els habitatges amb serveis per a gent gran

La ciutat decomptarà ambun cop entrin en servei les sis noves promocions que ja s'estan construint. Són 475 nous pisos que se sumen als 1.433 actuals i que suposen un increment del 33%. Els habitatges amb serveis per a gent gran són de lloguer protegit i propietat de l'Institut Municipal de l'Habitatge que estan reservats per aamb dificultats d'accés a l'habitatge.Les llars estan totalmenti sónperquè les persones usuàries disposin de tots els serveis que els permetin mantenir la seva autonomia personal, a més de millorar les seves condicions de vida i endarrerir al màxim l'entrada a una residència. Algunes de les prestacions que disposen són línies telefòniques ambon fer activitats comunitàries. A més, també hi ha professionals de geriatria i neteja al servei dels usuaris.Es tracta, doncs, d'un model d'habitatgea un preu assequible que, a més, integra els serveis per acompanyar-los en el procés d'envelliment. Un model que, segons detalla el consistori, fa vint anys que va entrar en funcionament amb la primera promoció i que s'ha comprovat que evita problemes d'aïllament i soledat en persones vulnerables.Elmitjà mensual de cada habitatge és d'unsdels quals l'Ajuntament de Barcelona en. Eldels residents, que paguen el lloguer en funció dels seus ingressos, és en un 72%deanys de mitjana i la majoria de les quals. Les noves promocions estan ubicades als districtes de Sant Martí (2), Sant Andreu (2), l'Eixample (1) i Gràcia (1). L'objectiu és que es puguin començar a entregar, de manera progressiva, a partir del gener del 2023 i fins a l'octubre del 2024.

