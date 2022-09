Europa aparca el Midcat malgrat l'intent del govern espanyol de mantenir-lo amb vida

Laevita posicionar-se sobre el Midcat i deixa el futur de la infraestructura en mans d'Espanya i França. El portaveu d'Energia de l'executiu comunitari,, ha assegurat que són els estats membre implicats i els promotors els que han d'avaluar el projecte. "En aquests moments, la Comissió Europea no pot posicionar-se sobre cap projecte concret", ha dit McPhie en la roda de premsa diària de l'executiu comunitari.Mentrestant, eles resisteix a enterrar elmalgrat l'oposició d'una de les parts clau per reimpulsar aquest projecte: França. Aquest dimarts, la vicepresidenta tercera,, i la ministra d'Indústria,, han refermat l'aposta d'Espanya per aquest gasoducte, que hauria de connectar el nord d'Àfrica des d'amb el centre d'Europa passant per lai fins arribar a. Serviria per reduir la dependència del gas de, però el govern francès no ho veu clar i dilluns ho va verbalitzar el president,"No crec que es pugui tancar el debat exclusivament pel pronunciament d'un país", ha dit la vicepresidenta Ribera, que sosté que la decisió s'haurà de prendre amb la resta de socis europeus, sense restringir el debat a una "relació bilateral". En aquest sentit, Ribera ha assegurat que el Midcat és una infraestructura que estarà "preparada pel futur" i podrà transportarAquesta opció, de fet, és la que defensa el, també convençut que el gasoducte és unaper Catalunya i que s'ha d'actualitzar per poder transportar energies verdes.França basa el seuen l'i no té una gran dependència del gas rus, com sí que passa amb Alemanya. El govern alemany ha conreat durant anys relacions bilaterals amb Rússia per disposar de subministraments en bones condicions. La invasió a Ucraïna i les sancions de laa Vladímir Putin han tingut repercussions en l'arribada de gas a Europa, una amenaça ara que arriben els mesos d'hivern. En tot cas, França no creu que sigui necessari reimpulsar el Midcat, perquè és una infraestructura "sense sentit" i ja hi ha gasoductes que arriben d'Espanya i estan "infrautilitzats".Des del febrer, manté Macron, s'estan utilitzat els gasoductes d'Espanya a Françai, segons el govern francès, aquest mes d'agost ha estat França qui ha exportat gas a Espanya, no pas el contrari. "Això són fets, no hi ha evidències que sigui necessari. És factualment fals que calgui una nova interconnexió de gas", va dir dilluns el president francès. La porta està pràcticament tancada, però Macron està obert a reconsiderar la decisió si el president espanyol,, i el canceller alemany,, li demostren amb "fets" que cal unaDe moment no hi ha reunions previstes, però el govern espanyol ha criticat la posició del president francès. "Tots els governs hem d'estar a l'altura del desafiament que tenim", ha dit la ministra Reyes Maroto, que ha assegurat que Espanya vol posar a disposició d'Europa el Midcat per "frenar" Putin. També ha afirmat que amb les interconnexions actuals al 100% "no n'hi ha prou" i que cal activar totes les solucions davant del "xantatge" de Rússia. "Necessitem garantir laen el conjunt de la Unió Europea", ha ressaltat. El Midcat és una opció, però n'hi ha d'altres, com la reforma del mercat energètic.Sigui com sigui, la resposta que doni Europa a la crisi energètica marcarà el futur immediat el projecte europeu. Els estats membres han mantingut la unitat a l'hora de condemnar la invasió russa d'Ucraïna i imposar sancions al, però a l'hora d'abordar els problemes amb el subministrament de gas hi ha la possibilitat que els països optin per prioritzar els seus interessos i abandonar la defensa del conjunt de la Unió Europea. Els propers passos seran determinants mentre Rússia amenaça amb tancar l'aixeta del gas. De moment, el Nord Stream 1 ja està tancat.

