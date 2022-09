Hi ha experiències que marquen la personalitat i els records de la persona, però la que explica, un home estatunidenc de seixanta anys, és d'aquelles que et canvien la vida. L'home detalla que amb 28 anystanmateix, assegura que laal seu costat va ajudar-lo a tornar al món terrenal.En declaracions a Prioritise Your Life, Drummond afirma que a causa d'unva sotmetre's a una operació rutinària per a reparar-se la lesió. Durant la intervenció, una de les infermeres va equivocar-se en fer-li un torniquet quirúrgic., va escoltar com cridava la sanitària.A partir d'aleshores, Drummond recorda que vai va mirar-se mentre feien l'operació. Segons va declarar, va sentir una presència al seu costat, a la qual va interpretar com a. "No podia mirar enrere i, de cop, estava dret en un camp de flors", va dir. "Estava tranquil, però de sobte un braç va agafar-me i va dir-me que", afirma.Així, després d'aquesta visió l'home va sentir com, a sobre de la taula d'operacions. Des d'aleshores, afirma que la seva percepció de la vida ha canviat per complet. "Vaig canviar els meus hàbits i vaig fer-me millor persona", explica.

