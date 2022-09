Mínim històric de pacients Covid a les UCI dels hospitals catalans

Mínim històric de pacientsa lesdels hospital Catalans. El departament deha comunicat aquest dimarts que resten només nou persones hospitalitzades a les Unitats de Cures Intensives, set menys que la setmana passada, i marcant aquesta xifra de rècord i que confirma l'evolució cada cop més positiva de la pandèmia.Per altra banda,també ha declarat 22 ingressat ments per Covid, quedant-se ara en 524. Són dades entre el 29 d’agost i el 4 de setembre. D'altra banda, hi ha 18declarats en aquest període (tots majors de 60 anys i 10 de més de 80). El nombre de morts de la setmana anterior puja fins a 33.Pel que fa alsdiagnosticats per l'atenció primària, se n'informa de 2.830 més en una setmana. L'anterior, entre el 22 i el 28 d'agost, van ser 3.263 positius. Amb aquestes magnituds, la taxa deper 100.000 habitants baixa fins a 40.

