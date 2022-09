​Acompanyar la tornada a l'escola als menors en situació vulnerable

Kits adaptats a cada etapa

Per una tornada a l’escola amb més oportunitats

viu per sota dela l'Estat. En aquest context, la Fundació ”la Caixa” torna a l’escola acompanyanten situació de vulnerabilitat i 12.222 famílies a Catalunya. Per tal de donar-los suport en el procés d’aprenentatge i en la creació del camí cap a un futur millor, el Programa CaixaProinfància inicia un nou curs escolar oferint suport socioeducatiu als que més ho necessiten a través de reforç educatiu, oci i temps lliure, tallers, atenció psicològica, logopèdia i psicomotricitat, així com equipament escolar, ulleres i alimentació.Les conseqüències de la pandèmia i la pujada generalitzada de preus impacten directament les famílies més vulnerables, dificultant als seus fills i filles un accés normalitzat a l'educació i als diferents recursos i materials educatius necessaris. Per això, la Fundació ”la Caixa” torna a lliurar aquest curs 54.367 kits de material escolar a tots els nens i nenes que formen part de CaixaProinfància, a partir dels 6 anys; 16.503 kits a Catalunya.Els kits per a la tornada a l'escola estan adaptats a cada cicle educatiu:PreescolarPrimàriaSecundàriaEls kits escolars estan formats per unai un contingut que varia per a cada franja d’edat i que inclou un(amb bolígraf multicolor, llapis, goma d’esborrar i maquineta), llapis de colors, retoladors fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs, una calculadora científica i fundes d’arxivador ecològiques.Aquests lots arriben a les famílies a través de les més dede tot l'Estat que desenvolupen el programa CaixaProinfància als seus territoris, amb la implicació de centres educatius i de l’administració pública.Al conjunt de l'Estat, un de cada tres infants viu per sota del llindar de pobresa, heretada de pares a fills. Aquesta situació no solament es tradueix en una manca de recursos econòmics, sinó en la. Aquesta realitat s’ha vist agreujada per la crisi social i econòmica, que afecta llars que fins ara tenien una certa estabilitat i que inesperadament s’han trobat en circumstàncies més difícils, cosa que ha generat que més menors estiguin en risc de vulnerabilitat.El programa treballa des de fa més de 15 anys amb la premissa que les condicions de l’entorn, com ara la salut, l’organització familiar o la xarxa social, influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i adolescents que viuen en contextos vulnerables tenen més dificultats per assolir l’èxit escolar.Elsbusquen desenvolupar les competències bàsiques de cada participant, millorar els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives davant la possibilitat d’èxit i impulsar els resultats acadèmics o el rendiment escolar.Amb tot això també s’espera millorar l’autoestima del menor, el seu empoderament, i enfortir els seus processos de socialització i inclusió social per aconseguir trencar el cercle de la pobresa.